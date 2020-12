Realme Watch S Pro in tutto il suo splendore a meno di 24 ore dal lancio!

Dopo avervi segnalato l'affare di Natale con Realme X3 SuperZoom, torniamo a parlare della costola di Oppo che nella giornata di domani presenterà ufficialmente il nuovo Realme Watch S Pro.

Nelle scorse ore il CEO di Realme Madhav Sheth ha postato un vero e proprio teaser di quello che ci verrà mostrato domani, vale a dire lo smartwatch di punta dell'azienda cinese. Il nuovo wearable Realme avrà un display AMOLED circolare da 1.39 pollici con funzione always-on e una bellissima cassa in acciaio andrà a racchiudere il cuore pulsante del dispositivo.

Stando ai rumor, Realme Watch S Pro offrirà un'autonomia di due settimane e impiegherà circa due ore per una carica completa. Il pacchetto sensori sarà sicuramente completissimo, con monitoraggio dei battiti e misurazione della pressione parziale di ossigeno (SpO2), sarà provvisto di dual-GPS per tracciamento più che accurato dell'attività fisica e sarà certificato per l'immersione fino a 5ATM. Il resto delle caratteristiche e funzionalità ci verrà svelato fra meno di 24 ore e non vediamo l'ora di poterlo testare con mano!

