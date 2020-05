Realme Watch è ufficiale in India ad un prezzo davvero interessante

Realme sta lavorando duramente per crescere velocemente all'interno dell’affollato mondo dei brand tecnologici e sta cercando di sviluppare sempre prodotti innovativi in grado di rispondere alle esigenze del pubblico. Ora è pronta a fare un ulteriore passo avanti nel processo di sviluppo con l'arrivo del suo primo smartwatch.

La giovane azienda, nata da una costola di Oppo, infatti, è partita lanciando ottimi smartphone dall'elevato rapporto qualità-prezzo, per poi espandersi anche nel mercato dei top di gamma, soprattutto nelle ultime settimane. Nella giornata odierna è stato presentato il suo primo smartwatch, il Realme Watch.

Nelle scorse settimane erano già emerse diverse indiscrezioni e leak a riguardo, diventando in queste ore realtà. In termini di design, l'orologio sembrerebbe essere molto simile all'Oppo Watch, lanciato recentemente dal colosso cinese. Facendo un passo a ritroso possiamo affermare che entrambi i dispositivi hanno preso ispirazione dall'Apple Watch in quanto a forma e dimensioni sembrano essere davvero molto simili.

Lo smartwatch è dotato di un display touchscreen da 1,4 pollici con protezione Gorilla Glass 3 curvata nella parte superiore ed una risoluzione dello schermo di 320 x 320 pixel con una densità di pixel 323 PPI ed una luminosità di 380 nits. Sullo smartwatch sono preinstallati 12 quadranti ma la previsione da parte della società è quella di aggiungerne almeno altri 100 attraverso i prossimi aggiornamenti software. Non è stata però specificato un crono-programma per il loro rilascio.

Tra le caratteristiche principali troviamo il controllo della frequenza cardiaca in tempo reale 24/7, del livello di ossigenazione del sangue (Sp02) e la possibilità di selezionare fino a 14 modalità sport. Tra queste troviamo calcio, basket, pallacanestro, ping-pong, ciclismo, spinning, ellittica, yoga, cricket, corsa, camminata, tapis roulant, badminton, capacità aerobica e fitness.

Troviamo anche altre funzionalità come il conteggio dei passi, la respirazione guidata, l’alert per ricordarvi di bere ed il monitoraggio del sonno. Lo smartwatch può essere collegato agli smartphone utilizzando l'app Realme Link che abiliterà anche le chiamate e le notifiche dei messaggi, nonché le notifiche intelligenti per le applicazioni di terze parti.

Lo smartwatch può anche essere utilizzato per controllare la musica, sbloccare il proprio smartphone, nonché controllare le funzioni della fotocamera dello smartphone. Il dispositivo è classificato IP68, il che lo rende resistente all'acqua ed alla polvere.

Il nuovo Realme Watch è disponibile in un’unica variante con possibilità di scegliere tra quattro cinturini: nero, rosso, blu e verde. A partire dal 5 giugno sarà disponibile in India a un prezzo di circa 50 euro con possibilità di acquistarlo tramite sito ufficiale Realme.com o Flipkart e successivamente anche tramite i rivenditori offline. Non abbiamo notizie di una sua commercializzazione nel nostro paese ma molto probabilmente potremmo vederlo anche qui nei prossimi mesi.

La casa cinese, intanto, ha festeggiato un altro traguardo nel campo delle cuffie wireless solo pochi giorni fa.