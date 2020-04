Realme X2 Pro con 12GB di RAM scontato di 70 euro su Amazon Italia

Dopo avervi descritto l'offerta su Xiaomi Mi Note 10, torniamo a parlare di Amazon Italia e delle sue promozioni in campo smartphone Android.

Infatti, Realme X2 Pro viene venduto, nella sua variante da 12/256GB, a un prezzo di 479,90 euro su Amazon Italia (in precedenza costava 549,90 euro, quindi il risparmio è di 70 euro). Vi ricordiamo che si tratta di uno smartphone che secondo molti non ha essenzialmente rivali nella sua fascia di appartenenza. D'altronde, stiamo parlando di un dispositivo con poche pecche. Ad esempio, una delle maggiori critiche mosse a questo modello era relativa alla ColorOS, ma adesso lo smartphone ha ricevuto Realme UI basata su Android 10, che ha portato con sé miglioramenti concreti.

Peccato solamente per la memoria non espandibile e per il peso non esattamente "piuma", ma le prestazioni sono superiori alla media (c'è il processore Snapdragon 855+), è presente la ricarica rapida a 50W, non manca un ottimo schermo con refresh rate di 90Hz e il comparto fotografico non delude le aspettative. Tutto questo si affianca all'ottima solidità costruttiva e alla buona autonomia.

Non male anche il reparto connettività, dove troviamo NFC, jack da 3,5 mm per le cuffie e porta USB Type-C. Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Realme X2 Pro (abbiamo testato la variante da 8/128GB).