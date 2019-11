Realme X2 Pro disponibile in Italia: prezzo e caratteristiche tecniche

L'azienda cinese Realme, fondata dall'ex vicepresidente di OPPO, ha annunciato la disponibilità del suo nuovo smartphone Realme X2 Pro anche per quanto riguarda l'Italia.

In particolare, come scritto dalla stessa azienda sul suo profilo Facebook, Realme X2 Pro viene venduto a un prezzo di 399 euro tramite il sito Web ufficiale per quanto riguarda il modello da 6/64GB, mentre quello da 8/128GB costa 449 euro. Inoltre, più avanti verrà resa disponibile una variante da 12/256GB che richiederà un esborso pari a 499 euro.

Per chi non lo sapesse, Realme X2 Pro monta un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, notch "a goccia", refresh rate di 90 Hz, supporto all'HDR10+ e sensore di impronte digitali in-display, un processore Qualcomm Snapdragon 855+, una GPU Adreno 640, 6/8/12GB di RAM, 64/128/256GB di memoria interna (non espandibile), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0), una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8) + 13MP (f/2.5) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC Flash Charge da 50W. A livello di connettività, troviamo la porta USB Type-C 2.0, l'NFC, il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e il Bluetooth 5.0.

Noi per il momento abbiamo avuto modo di testare approfonditamente solamente la variante base Realme X2, che ci ha impressionato positivamente.