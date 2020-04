Realme X2 Pro riceve la Realme UI basata su Android 10 in Italia: come fare l'update

Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, finalmente Realme X2 Pro ha ricevuto l'update alla Realme UI 1.0 basata su Android 10 anche in Italia.

In particolare, stando anche a quanto scritto dalla stessa Realme su Facebook, l'update per Realme X2 Pro, dal peso di 2,96GB è disponibile e ci sono tre metodi per installarlo: attendere l'update via OTA (che è già arrivato a qualche utente), sfruttare la funzionalità nativa che permette di aggiornare lo smartphone direttamente tramite l'app preinstallata "Gestione file" (in questo modo non si perdono i file e le impostazioni) oppure effettuare un'installazione "pulita" tramite la modalità Ripristino.

Nel nostro caso, abbiamo optato per il metodo manuale "indolore", ovvero quello che permette di aggiornare il firmware direttamente da "Gestione file" con pochi e semplici tap. Di seguito trovate i passaggi che ci hanno consentito di effettuare correttamente l'update.

Collegatevi a questa pagina del sito ufficiale dell'azienda e premete sul pulsante Download; Attendete che venga scaricato il file OZIP contenente l'aggiornamento; Se avete effettuato il download tramite PC, collegate lo smartphone al computer e spostate il file all'interno della memoria di Realme X2 Pro; Aprite l'app Gestione File e fate tap sul file del firmware. Il sistema consiglia, ovviamente, di fare un backup. Fate la vostra decisione; Selezionate la voce Aggiorna ora e attendete che lo smartphone completi l'update. Vi ricordiamo che è necessario avere più del 20% di carica residua per effettuare l'aggiornamento. L'update dovrebbe richiedere meno di 5 minuti per essere completato.

Perfetto, adesso potete finalmente godervi la Realme UI 1.0 basata su Android 10. A primo impatto, i miglioramenti a livello di interfaccia grafica sembrano esserci tutti rispetto alla "vecchia" ColorOS, ma sicuramente ne parleremo più approfonditamente in futuro.