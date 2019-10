Realme X2 Pro è ufficiale: quattro fotocamere e 12GB di RAM a 499 Euro

Realme, nel corso dell'evento in corso a Madrid, ha ufficialmente svelato la nuova generazione di smartphone top di gamma, composta dall'X2 ed il modello ultratop X2 Pro. Proprio quest'ultimo è sicuramente uno dei più interessanti, alla luce delle specifiche e del rapporto qualità/prezzo.

Il dispositivo è dotato di uno schermo da 6,5 pollici Super AMOLED FHD+ con supporto all'HDR10+, refresh rate di 90Hz e sensore per le impronte digitali integrato al suo interno che garantisce lo sblocco din soli 0,23 secondi.

A livello di specifiche interne il Realme X2 Pro è basato sul nuovo processore Snapdragon 855+, ed arriverà nei negozi con 6, 8 e 12 gigabyte di RAM e 64, 128 e 256 gigabyte di memoria interna.

Sulla scocca posteriore troviamo, come ampiamente preannunciato, quattro fotocamere da 64+13+8+2 megapixel, dotate di zoom ibrido a 20x. Il sensore per i selfie invece è integrato nel notch a goccia ed è da 16 megapixel, basato sul chip Sony IMX471.

Per quanto riguarda la batteria, Realme ha optato per 4.000 mAh, con supporto alla tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC Flash Charge da 50W, che lo carica per intero in soli 35 minuti.

Come dicevamo prima, ciò che colpisce sono i prezzi:

399 Euro per la versione 6+64GB;

449 Euro per il modello 8+128GB;

499 Euro per la variante 12+256GB.

Il dispositivo sarà in vendita da inizio novembre nelle colorazioni Neptune Blue e Lunar White su Amazon, Aliexpress e sul sito web ufficiale.



E' stato svelato al contempo anche il nuovo Realme X2, che si differenzia dal modello top quasi integralmente. Come processore troviamo lo Snapdragon 730G, mentre il display è da 6,4 pollici (anch'esso Super AMOLED). La fotocamera frontale è invece da 32 megapixel con supporto alla modalità notturna anche per i ritratti. Anche in questo caso troviamo un sensore per le impronte digitali integrato nello schermo, ma garantisce lo sblocco in 0,36 secondi.



Nei negozi arriverà solo la versione con 8GB di RAM e 128GB di memoria, a 299 Euro.