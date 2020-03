Realme X2 e X2 Pro ricevono la Realme UI basata su Android 10

Realme sta iniziando a rilasciare l'update relativo alla Realme UI, la nuova personalizzazione in arrivo per gli smartphone di punta dell'azienda.

In particolare, stando a quanto riportato da GSMArena, l'aggiornamento alla versione stabile di Android 10 è in fase di rollout per gli smartphone Realme X2 e Realme X2 Pro. Si tratta di un passo importante per i possessori di questi dispositivi, dato che l'update porta con sé anche una personalizzazione rivista dell'interfaccia del sistema operativo.

In ogni caso, gli aggiornamenti rilasciati oggi 29 marzo 2020, ovvero le build RMX1992AEX_11.C.05 (Realme X2) e RMX1931EX_11.C.23 (Realme X2 Pro), sono solamente il primo passo per l'azienda, che mira a rilasciare l'aggiornamento ad Android 10 anche su molti altri dispositivi entro la fine del 2020 (nell'immagine in calce alla notizia potete vedere la timeline).

Per chi non lo sapesse, i dispositivi di Realme, azienda fonda da Sky Li, ex vicepresidente di OPPO, hanno sempre montato la ColorOS, ovvero la personalizzazione che possiamo trovare anche sugli smartphone di OPPO. Se volete saperne di più in merito a quest'ultima, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento sulla ColorOS 7.1. D'ora in poi, invece, a partire da questo aggiornamento, arriva la Realme UI.

In realtà, le affinità tra quest'ultima e la ColorOS 7.1 sono ancora molteplici, ma è chiaro che Realme stia cercando sempre di più l'indipendenza. Per il changelog completo dell'aggiornamento, vi rimandiamo al blog ufficiale dell'azienda.

Se volete saperne di più in merito agli smartphone coinvolti, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Realme X2 Pro.