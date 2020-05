Realme X3 SuperZoom in arrivo in Italia: ecco la data della presentazione

In seguito all'annuncio della gamma di dispositivi Narzo, torniamo a parlare di Realme e dei prossimi arrivi in campo smartphone. Infatti, l'azienda ha svelato che presto ci saranno novità.

In particolare, come potete vedere anche nel post pubblicato da Realme su Instagram, l'evento di presentazione dell'atteso smartphone Realme X3 SuperZoom si terrà il 26 maggio 2020 a partire dalle ore 10:30. Insomma, mancano pochi giorni all'annuncio del dispositivo.

Ovviamente, come ormai accade sempre più spesso, il mondo del Web pullula di indiscrezioni relative a Realme X3 SuperZoom. Stando anche a quanto riportato da Techradar, la scheda tecnica dello smartphone comprenderebbe uno schermo LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 120 Hz e protezione Gorilla Glass 5, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855 Plus operante alla frequenza massima di 2,96 GHz, una GPU Adreno 640, 12GB di RAM LPDDR4X, 256GB di memoria interna UFS 3.0, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8) + 8MP (ultra-wide, 119 gradi) + 8MP (f/3.4, teleobiettivo, ottica a periscopio, OIS, zoom ottico 5x, zoom digitale 60x) + 2MP (per le macro), una doppia fotocamera frontale con sensore principale da 32MP e una batteria da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W.

Non ci sono ancora rumor precisi in merito al possibile prezzo, ma sembra che Realme possa adottare un costo "aggressivo". Le indiscrezioni si riveleranno veritiere? Staremo a vedere: il 26 maggio 2020 non è poi così lontano!