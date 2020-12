Realme X3 SuperZoom con Snapdragon 855+ a meno di 300 euro su Amazon!

Siamo entrati nella settimana di Natale 2020 e chiaramente i principali store online che vendono prodotti tecnologici si stanno dando da fare per proporre offerte interessanti. Tra queste troviamo una promozione relativa allo smartphone Realme X3 SuperZoom, offerto a un prezzo niente male.

In particolare, lo smartphone viene venduto a 299 euro su Amazon Italia. Tra l'altro, non si passa nemmeno per dei rivenditori, dato che il prodotto è venduto e spedito dall'azienda di Jeff Bezos. Le colorazioni acquistabili a questa cifra sono quelle Arctic White e Glacier Blue. Vi ricordiamo che il dispositivo monta uno schermo con refresh rate di 120 Hz, nonché 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il processore? Qualcomm Snapdragon 855+. Per chi non lo sapesse, Realme X3 SuperZoom è stato annunciato in Italia a fine maggio 2020. Il prezzo di lancio era pari a 499,99 euro, quindi c'è stato un calo di 200,99 euro.

Per farvi degli esempi concreti in merito alla bontà del prezzo proposto da Amazon, abbiamo dato uno sguardo a quanto proposto dagli altri principali store online. Ebbene, Unieuro vende lo smartphone a 379,90 euro, mentre non siamo riusciti a trovare il dispositivo sul portale ufficiale di MediaWorld. Il sito ufficiale di Realme, invece, propone il prodotto a 399,90 euro. Insomma, l'offerta lanciata da Amazon Italia potrebbe rivelarsi interessante per un certo tipo di utente.

In ogni caso, vi ricordiamo che recentemente Realme X3 SuperZoom si è piazzato bene nella classifica dei 15 smartphone che si caricano più velocemente.