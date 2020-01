Realme X50 5G ufficiale: finalmente uno smartphone 5G a un prezzo aggressivo

Dopo gli innumerevoli teaser, l'azienda cinese ha finalmente annunciato ufficialmente lo smartphone Realme X50 5G. Stiamo parlando di un dispositivo particolarmente interessante, visto che mira a rendere la connettività 5G alla portata di tutti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da FoneArena, lo smartphone è stato annunciato in Cina e il prezzo di partenza è fissato a 2499 yuan (ovvero circa 322 euro al cambio attuale). Questo costo è relativo alla variante da 8/128GB, ma il dispositivo verrà venduto anche in altri tre modelli: 6/256GB (2699 yuan, circa 348 euro), 12/256GB (2999 yuan, circa 387 euro) e 12/256GB Master Edition (3099 yuan, circa 400 euro). Insomma, stiamo parlando di un costo che potrebbe fare gola a molti, anche se chiaramente si tratta di prezzi destinati a salire nel caso di un eventuale arrivo in Europa.

A livello di caratteristiche tecniche, Realme X50 5G monta uno schermo LCD da 6,57 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel, aspect ratio 20:9, refresh rate di 120 Hz, screen-to-body ratio del 90.48% e protezione Gorilla Glass 5, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G, una GPU Adreno 620, 6/8/12GB di RAM LPDDR4X, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (Samsung GW1, f/1.8) + 12MP (f/2.5, tele) + 8MP (f/2.25, grandangolare, 119 gradi) + 2MP (f/2.4, macro), una dual camera anteriore da 16MP (Sony IMX471, f/2.0) + 8MP (f/2.2, grandangolare, 105 gradi) e una batteria da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida VOOC 4.0 da 30W.

Per il resto, non mancano tutte le connettività del caso, dal Wi-Fi 802.11 ac al Bluetooth 5.0, passando per la porta USB Type-C e l'NFC. Presente anche un sensore d'impronte digitali laterale, mentre viene invece a mancare il jack audio per le cuffie. Ci sono però le certificazioni Hi-Res Audio e Dolby Atmos. Le dimensioni di Realme X50 5G sono pari a 163,8 x 75,8 x 8,9 mm, per un peso di 202 grammi. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione effettuata dall'azienda cinese.