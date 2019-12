Realme X50 5G si fa vedere nelle prime immagini ufficiali: il lancio è vicino?

Realme, azienda cinese fondata da Sky Li, ex vicepresidente di OPPO, è stata una delle sorprese dell'anno in campo smartphone, grazie anche alle sue 15 milioni di unità vendute in soli dodici mesi di attività. Gli appassionati si stanno quindi chiedendo quali saranno i piani della società per il 2020. Ebbene, adesso abbiamo degli indizi.

Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena, Realme ha pubblicato sul social network cinese Weibo un primo render ufficiale dello smartphone X50 5G (che potete vedere in calce alla notizia). Stando a quanto riportato da diverse fonti, quest'ultimo dovrebbe essere annunciato in Cina il 7 gennaio 2020. Questo dispositivo segnerà l'approdo dell'azienda cinese nel mercato degli smartphone che supportano il 5G.

Dal render si nota la presenza di quattro lenti fotografiche, mentre i precedenti rumor e teaser descrivono uno smartphone montante un processore Qualcomm Snapdragon 765G e un display con foro per la dual camera anteriore. Probabilmente non mancherà anche il supporto alla ricarica rapida VOOC 4.0. Si parla inoltre della presenza di un sistema di raffreddamento avanzato.

L'aspetto più interessante per molti utenti sarà il prezzo, visto che Realme si è fatta conoscere per i suoi smartphone relativamente economici. Se anche questo X50 5G si attesterà su costi simili agli altri dispositivi dell'azienda cinese, potrebbe diventare uno dei dispositivi "apripista" per la diffusione del 5G. Staremo a vedere.