Realme X50 5G si fa vedere in un teaser ufficiale: c'è una dual camera anteriore

Il 7 gennaio 2020, il giorno in cui Realme dovrebbe svelare lo smartphone X50 5G in Cina, si avvicina e iniziano a emergere sempre più informazioni ufficiali in merito al dispositivo. In particolare, l'azienda cinese ha pubblicato un nuovo teaser in cui si vede la parte anteriore dello smartphone.

Ebbene, stando a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere dall'immagine presente in calce alla notizia, sembrano essere confermati sia il nome del dispositivo (si vede la scritta "50 5G" nel "riflesso" dello schermo) che la presenza del foro per la dual camera anteriore. Insomma, sembra proprio che i rumor emersi online qualche giorno fa siano corretti. Vi ricordiamo che un precedente teaser, ovvero l'immagine che potete vedere in copertina, aveva già svelato la presenza di quattro fotocamere sul retro.

Passando alle informazioni non ufficiali, recentemente è trapelata la presunta scheda tecnica completa di Realme X50 5G. Quest'ultima descrive uno smartphone montante uno schermo LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate di 120 Hz, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G operante alla frequenza massima di 2,4 GHz, una GPU Adreno 620, 6/8GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna UFS 2.1, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP + 8MP + 13MP + 2MP, una dual camera anteriore da 32MP + 8MP e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W. Dovrebbe essere presente anche il supporto a 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0. Non dovrebbero inoltre mancare la porta USB Type-C, l'NFC, un sensore d'impronte digitali laterale e il jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Sono trapelati anche i presunti prezzi per il mercato cinese: 2199 yuan (circa 281 euro al cambio attuale) per il modello da 6/128GB, 2499 yuan (circa 320 euro) per la variante da 8/128GB e 2799 yuan (circa 357 euro) per il dispositivo da 8/256GB. Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più: il 7 gennaio 2020 non è poi così lontano!