Realme X50 Pro 5G e realme 6 Pro arrivano in Italia: si parte da 599,90 Euro

Come ampiamente preannunciato qualche giorno fa, realme ha comunicato la disponibilità in Italia del realme X50 Pro 5G, lo smartphone basato sul processore Qualcomm 865 5G annunciato nel corso del Mobile World Congress, e realme 6 Pro.

Partendo da realme X50 Pro 5G, che sfoggia una quad-camera Hawk Eye AI da 64 megapixel, accompagnato da una doppia fotocamera selfie integrata nel display Super AMOLED da 90 Ghz, si parte da 599,90 Euro per la variante con 8GB di RAM e 128GB di storage, per arrivare a 669,90 Euro per il modello con 8/256GB e 749,90 Euro per la versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Rust Red e Moss Green a partire dal prossimo 18 Maggio 2020.

Per quanto concerne il realme 6 Pro, che è caratterizzato da uno schermo da 6,6 pollici a 90 Hz, due fotocamera frontali, rapporto screen-to-body del 90,6%, batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W e processore Snapdragon 720G e sei lenti posteriori, sarà disponibile sul sito ufficiale del produttore, da Unieuro ed Amazon in due colorazioni (Light Blue e Light Red) al prezzo di 349,90 Euro per l'unica configurazione con 8GB RAM e 128GB di memoria interna.