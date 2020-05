Realme X50 Pro 5G e Realme 6 Pro arrivano in Italia: ecco la data

Vi abbiamo già parlato qualche giorno fa dell'imminente arrivo in Italia di Realme 6 Pro (che, tra l'altro, è già comparso su Amazon a 349,99 euro, salvo poi "sparire"). Ebbene, sembra proprio che durante lo stesso evento di presentazione ci sarà anche un altro dispositivo molto atteso: Realme X50 Pro 5G.

Infatti, come potete vedere sul sito ufficiale di Realme, a partire dalle ore 10:00 del 12 maggio 2020 si terrà l'evento dedicato al lancio nel nostro Paese dello smartphone Realme 6 Pro. Tuttavia, subito sotto si fa riferimento anche a Realme X50 Pro 5G e, infatti, la presenza di quest'ultimo viene confermata dall'immagine che potete vedere in calce alla notizia. Insomma, l'azienda ha deciso di effettuare una doppia presentazione per l'Italia.

Per quanto riguarda gli smartphone coinvolti, vi ricordiamo che sono già stati annunciati all'estero. In particolare, la scheda tecnica di Realme X50 Pro 5G, pubblicata anche sul sito ufficiale europeo, comprende uno schermo Super AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 90 Hz, screen-to-body ratio del 92% e foro per la dual camera, un SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G operante alla frequenza massima di 2,84 GHz, una GPU Adreno 650, 6/8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.0, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8, Samsung GW1) + 8MP (f/2.3, ultra-wide e macro, 119 gradi) + 12MP (f/2.5, teleobiettivo) + 2MP (f/2.4, per la modalità Ritratto), una doppia fotocamera anteriore da 32MP (f/2.5, Sony IMX616) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 105 gradi) e una batteria da 4200 mAh con supporto alla ricarica a 65W. Non conosciamo ancora i prezzi italiani, ma si vocifera da tempo di un costo di partenza vicino ai 600 euro. Staremo a vedere.

Realme 6 Pro, invece, monta un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), screen-to-body ratio del 90,6%, refresh rate di 90 Hz, foro per la dual camera e protezione Corning Gorilla Glass 5, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, una GPU Adreno 618, 8GB di RAM LPDDR4X, 128GB di memoria interna UFS 2.1, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8, Samsung GW1) + 8MP (f/2.3, ultra-wide, 119 gradi) + 12MP (f/2.5, teleobiettivo) + 2MP (f/2.4, per le macro), una doppia fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0, Sony IMX471) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 105 gradi) e una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W.

Presenti il triplo slot (dual nanoSIM + microSD), il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e il supporto al 4G LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band e NFC. La porta è USB Type-C è il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione Realme UI. Le colorazioni disponibili sono Lightning Blue e Lightning Red. Come accennato in apertura, in questo caso il prezzo dovrebbe attestarsi attorno ai 350 euro.

Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.