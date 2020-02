Ecco il realme X50 Pro 5G: il primo smartphone con Snapdragon 865 5G

Dopo i leak degli scorsi giorni, realme ha annunciato il nuovo realme X50 Pro 5G, il primo smartphone al mondo con il nuovo processore Snapdragon 865 5G, in grado di supportare la tecnologia Dual-Mode 5G.

La scheda tecnica è anche composta da una quad-camera Hawk Eye AI da 64 megapixel, una fotocamera dual selfie in-display ultra-grandangolare da 32 megapixel, schermo Super AMOLED con frequenza di aggiornamento da 90 Hz, e ricarica SuperDart da 65W.

Per quanto riguarda il supporto 5G, è garantita la copertura di tutti i 5G tradizionali del mondo, tra cui n1, n3, n41, n78 ed n79. Lo smartphone è in grado di intercettare in maniera intelligente il segnale circostante per passare da 4G a 5G, ed alloca la larghezza di banda e della batteria per migliorare l'autonomia e ridurre il consumo energetico del 30%. E' garantito anche il supporto al WiFi 6 con una distanza di trasmissione e velcità più elevata.

La scheda tecnica, l'uso di UFS 3.0 + Turbo White + HPB ha aumentato la velocità dell'80% riducendo il consumo energetico del 20%. Il dispositivo sarà disponibile in tre varianti: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB.

La batteria è a doppia cella da 4200 mAh e supporta la ricarica veloce SuperDart da 65W che consente di caricarlo completamente in 35 minuti, garantendo una protezione completa anche dal sovraccarico dell'adattatore.

E' presente anche un display Samsung Super AMOLED da 6,44 pollici con rapporto di formato di 20:9 e rapporto schermo-corpo fino al 92%, con supporto all'HDR10+, gamma cromatica DCI-P3 al 100% e display sunlight che raggiunge una luminosità massima di 1000nits. Lo schermo ha un refresh rate di 90Hz. Presente anche un sistema di riconoscimento delle impronte in-display.

A livello software troviamo l'interfaccia utente proprietaria basata su Android 10.