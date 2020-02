Realme X50 Pro 5G, ufficiale l'evento di presentazione dello smartphone

Realme ha finalmente annunciato quando si terrà l'evento di presentazione del tanto atteso smartphone X50 Pro 5G. Stando alle varie informazioni trapelate online, potrebbe trattarsi di un dispositivo piuttosto interessante.

Non ci sono ancora molti dettagli in merito al costo di questo smartphone, ma probabilmente possiamo aspettarci un prezzo aggressivo in puro stile Realme. Sappiamo già che il dispositivo monterà un processore Qualcomm Snapdragon 865. Si vocifera inoltre della possibile presenza di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 10 e con ogni probabilità non mancherà il supporto al 5G (come descritto dal nome del dispositivo).

Per quanto riguarda la data di presentazione, stando anche a quanto riportato da GSMArena, l'evento di presentazione dello smartphone è fissato per il prossimo 24 febbraio, nel contesto dell'edizione 2020 del Mobile World Congress di Barcellona. In particolare, la conferenza partirà alle ore 09:30 italiane. Si tratta del primo evento al MWC dell'azienda fondata da Sky Li, ex vicepresidente di OPPO.

Realme X50 Pro 5G riuscirà a portare la nuova era della connettività in una fascia di prezzo inferiore al solito? Staremo a vedere: il 24 febbraio 2020 non è poi così lontano. Interessante notare come l'azienda di Sky Li abbia confermato l'evento proprio mentre molte altre società stanno annunciando che non saranno presenti al MWC a causa del Coronavirus.