Realme X50, trapela online l'intera scheda tecnica: schermo a 120 Hz?

Dopo le prime informazioni ufficiali di qualche giorno fa, Realme X50 torna a far parlare di sé grazie a un massiccio leak che potrebbe aver rivelato tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone.

Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena, sul social network cinese Weibo è recentemente apparsa un'immagine che sembra svelare la scheda tecnica di Realme X50, dispositivo che dovrebbe essere annunciato in Cina il 7 gennaio 2020.

Stando a queste indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe montare un display LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate di 120 Hz, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G operante alla frequenza massima di 2,4 GHz, una GPU Adreno 620, 6/8GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna UFS 2.1, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP + 8MP + 13MP + 2MP, una dual camera anteriore da 32MP + 8MP e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W. Non dovrebbe mancare il supporto a 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0. A quanto pare, saranno presenti anche la porta USB Type-C, l'NFC, un sensore d'impronte digitali laterale e il jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Per quanto riguarda i prezzi, si vocifera di un costo di 2199 yuan (circa 281 euro al cambio attuale) per la variante da 6/128GB, di 2499 yuan (circa 320 euro) per quella da 8/128GB e di 2799 yuan (circa 357 euro) per il modello da 8/256GB. Insomma, Realme potrebbe annunciare un dispositivo particolarmente interessante a inizio 2020.