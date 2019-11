Realme XT arriva in Italia: in esclusiva su eBay dal 20 Novembre

Realme ha annunciato che il Realme XT, l'ultimo modello di smartphone svelato lo scorso mese di Settembre, è pronto ad approdare anche in Italia dal 20 Settembre, in esclusiva su eBay al prezzo di 259 Euro per la versione da 4/64GB e 279 Euro per quella da 8/128GB.

Scheda tecnica Realme XT

64MP AI Quad Camera con Ultra-wide & Macro Lens

Ultra Wide Camera con angolo di visione di 119°, 8MP

Fotocamera principale 64MP Ultra Pixel basata sul Samsung GW1

B&W filter Camera 2MP

Macro Camera 2MP

Sistema di riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo Powered by Goodix

VOOC Flash Charge 3.0 Flash Charging While Gaming

6.4“ AMOLED Samsung Dewdrop FullScreen

Snapdragon 712 AIE

3D Glass Back Design

Hyperbola/Apollo Desig

Le novità però non finiscono qui, perchè la società ha anche annunciato che in occasione della Cyber Week di eBay che partirà il 29 Novembre in occasione del Black Friday per terminare il 2 Dicembre con il Cyber Monday, saranno disponibili 10.000 pezzi per il modello da 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte in blu e bianco, prodotti appositamente per eBay.

Realme è il marchio emergente alternativo di Oppo, fondato nel 2018 da Sky Li e che ha già ottenuto diversi riconoscimenti tra cui Most Distruptive Brand of the year dei people choices awards 2018.