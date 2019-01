Realtà aumentata ed 8K: la CBS presenta il palinsesto per il Super Bowl

Negli Stati Uniti è già tempo di Superbowl LIII, il grande evento del prossimo mese di Febbraio che come sempre avrà una risonanza mondiale. La CBS ha presentato il palinsesto e le tecnologie che intende utilizzare per fornire agli spettatori un'esperienza di visione unica.

Il network ha annunciato l'utilizzo di quattordici telecamere, inclusi sistemi aerei, che permetteranno alla regia di creare elementi grafici virtuali che si fonderanno con il terreno di gioco.

La rete ha inoltre annunciato l'utilizzo di tecnologie di realtà aumentata da varie angolazioni, il tutto attraverso l'utilizzo di telecamere wireless poste sul campo e che immergeranno i milioni di appassionati nel grande show di Domenica 3 Febbraio.

CBS promette "inquadrature mai viste" anche grazie all'utilizzo di telecamere in 8K che aumenteranno il livello di dettaglio, con primi piani sui protagonisti in campo, anche ovviamente durante lo show di metà partita. Il canale si sofferma sul fatto che per la prima volta un network americano utilizzerà la tecnologia 8K in questo modo, supportata da sedici telecamere 4K da varie angolazioni.

Insomma, negli Stati Uniti è già tempo di Super Bowl e CBS ha ufficialmente lanciato la sfida al Giappone, che lo scorso mese di Dicembre ha iniziato le trasmissioni in diretta in 8K in vista delle Olimpiadi.