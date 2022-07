La realtà non esiste finché la osserviamo: la tesi di un esperimento quantistico

La meccanica quantistica non è di certo uno dei campi più semplici da studiare. Il mondo dell'infinitesimamente piccolo ha circa un secolo di vita ed è stato toccato da menti illustri del calibro di Feynman, colui che diceva "Nessuno capisce la meccanica quantistica", frase che è passata alla storia. Ora però un aspetto potrebbe chiarirsi.

Già si sa grazie all'esperimento a doppia fenditura che la luce ha una natura sia crepuscolare che ondulatoria, fondamento della fisica quantistica, questo però finché non avviene l'osservazione. Grazie a un gioco teorico creato da alcuni fisici, è possibile ricavarne una realtà concreta da questo status quantistico.

Questi giochi ideati hanno dei giocatori incapaci di comunicare l'un l'altro, cosa che riduce le loro probabilità di vittoria, ma che può comunque essere ottenuta grazie a una pseudo telepatia quantistica. Si prende ad esempio il quadrato magico di Mermin-Peres, con due giocatori che devono riempire un quadrato composto da una griglia di tre righe e tre colonne con un "1" oppure un "-1". Verrà poi scelta una colonna di un giocatore e una riga di un altro, e se nel quadrato d'intersezione viene inserito lo stesso numero, i due giocatori vincono. Viene inoltre messa una regola aggiuntiva per evitare che i due giocatori si accordino: nella riga del primo giocatore ci dovrà essere un risultato pari a 1, invece per la colonna del secondo giocatore il risultato dovrà essere -1. E, ovviamente, i due non possono parlarsi durante il gioco.

Se nel mondo reale, con una griglia da nove caselle, è statisticamente impossibile vincere più di otto volte, nel mondo quantistico invece i due giocatori possono vincere anche ogni singola volta. Questo perché la meccanica quantistica elimina la necessità per ogni quadrato di contenere un valore già fissato prima che il round venga giocato, permettendo agli 1 e -1 di apparire soltanto una volta che l'arbitro ha scelto riga e colonna che i due giocatori dovranno riempire a ogni round.

Non è possibile dimostrare questo gioco con carta e penna, ma è fattibile con l'entanglement quantistico. In un nuovo studio apparso su Physical Review Letters, gli scienziati hanno dimostrato l'esistenza di coppie di fotoni "iperentangled", ovvero iperconnessi. Applicando ciò che è stato scoperto al gioco del quadrato magico di Mermin-Peres, i ricercatori hanno simulato 1.075.930 round, vincendo 1.009.610 di questi, ovvero il 93,84% delle volte. Ciò supera i risultati positivi della statistica classica, provando quindi che la realtà fisica può essere manipolata usando l'entanglement quantistico.