È la realtà o Unreal Engine 5? Questo video vi lascerà di stucco

Lo scorso ottobre online è diventato virale un videogioco Unreal Engine 5 in stile body cam, ora atteso da tutti per il suo realismo grottesco visibile nel teaser trailer. In tale occasione abbiamo potuto vedere le capacità del motore grafico firmato Epic Games, ma può fare ancora di meglio.

Unreal ora sembra semplicemente “Real”: un nuovo filmato pubblicato da 3Dystopia su YouTube ha ingannato migliaia di persone con un confronto mozzafiato tra riprese reali e ricostruzione in 3D su Unreal Engine 5. Il processo per ottenere il risultato finale visibile nel video non è stato affatto semplice: ci sono voluti ben sette giorni per registrare la clip, creare la scansione 3D dei vicoli, ottimizzare il prodotto finale in Blender e renderizzare la sequenza – anche se quest’ultimo step, come spiega 3Dystopia, ha richiesto solamente 3 minuti e 30 per 3700 frame.

Grazie al Ray Tracing e a Lumen diventa quasi impossibile distinguere tra la ripresa originale e la clip, se non fosse per la stabilizzazione della fotocamera e la sincronizzazione tra passi e movimenti della lente. O ancora, la lentezza con cui si muove la clip in UE5 è un ulteriore indizio di quale sia la ripresa autentica. Tutto ciò evidenzia come il motore grafico possa avvicinarsi pericolosamente alla realtà, tanto che in un futuro non troppo distante sarà possibile godersi titoli con questa qualità stupefacente.

Quale sarà il primo, grande progetto UE5 a prendere vita? Con ogni probabilità STALKER 2: Heart of Chornobyl, prossimo FPS survival horror di casa GSC Game World. A questo proposito, proprio ieri abbiamo visto l’ultimo trailer gameplay di STALKER 2.