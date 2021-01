Grazie alla realtà virtuale allenarsi non è mai stato così divertente ed efficace

Abbiamo raccontato la nostra esperienza con Oculus Rift S, Quest e Quest 2 nel nostro speciale. Tre generazioni di visori low-cost che, soprattutto con l'ultima iterazione, hanno ormai sdoganato il concetto di VR portandolo in moltissime case. Ma come si comportano i visori nei confronti della nostra salute?

Con il rilascio in punta di piedi dell'applicazione Oculus Move, l'azienda di proprietà di Facebook ha integrato un fitness tracker nel suo ultimo visore All-In-One Oculus Quest 2, rendendo decisamente più facile tenere il conto delle calorie bruciate e dei movimenti che compiamo.

Secondo un report di Men's Journal, in cui si vanno ad analizzare sia l'efficienza del fitness tracker di Oculus, sia le principali applicazioni per il workout, sembra che il nuovo gioiellino di casa Facebook sia un eccellente compagno di viaggio nell'allenamento indoor, soprattutto in questo travagliato periodo di pandemia, in cui le attività all'aperto sono limitate e le palestre chiuse.

La prima app analizzata, Supernatural, non è purtroppo ancora accessibile nel nostro Paese. Si tratta di un vero e proprio sistema di allenamento con piano di abbonamento mensile e veri Personal Trainer che ci guidano in lunghe sessioni di fitness, attraverso squat, salti e pallloncini da scoppiare.

Gli allenamenti con FitXR invece sono basati principalmente sulla comunità e sul senso di competizione. Ci troveremo catapultati in una realtà virtuale in cui ci sono altri partecipanti e il nostro obiettivo sarà quello di fare più punti di loro a suon di pugni, in un altro divertente Rhythm Game, questa volta a pagamento singolo.

Il dottor Tumay Tunur, esperto di kinesiologia applicata alla realtà virtuale dell'Università di San Marcos in California, ha parlato del fenomeno della lucidizzazione, ovvero il modo in cui queste applicazioni riescono a farci allenare con punteggi e premi in un sistema estremamente gratificante, oltre che divertente. La coerenza, secondo il dottor Tunur, è una componente essenziale di un buon allenamento e la lucidizzazione permette all'utente di focalizzarsi in maniera ottimale sull'obiettivo, intorpidendo dolore e fatica. Ma la scoperta più interessante riguarda lo stato di salute mentale dell'utente poichè questi allenamenti, oltre a ridurre l'affaticamento, sono in grado di ridurre anche i primi sintomi della depressione.

In una sessione tipo si registra un consumo di 200-400 kcal, secondo Oculus Move. Cifre, a detta degli esperti di Men's Journal, lievemente gonfiate rispetto a quanto registrato da wearable come Garmin e Fitbit, ma comunque interessanti.

Altre applicazioni estremamente efficienti, secondo gli esperti, sia come vero e proprio workout che come riscaldamento iniziale, sono senza dubbio Beat Saber e Pistol Whip.