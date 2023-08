Realtà virtuale e barre quantiche: la svolta potrebbe arrivare dal DNA

I monitor a punti quantici, come i QLED o i QDOLED, sono ormai molto diffusi. Lo stesso non si può dire per i monitor a barre quantiche, ancora troppo difficili da realizzare con le tecniche attuali. Tuttavia, un nuovo studio ha individuato un insospettabile alleato per questa tecnologia: il DNA.

A differenza dei punti quantici, le barre sono in grado di controllare sia la polarizzazione che il colore della luce, permettendo di generare immagini 3D per i dispositivi di realtà virtuale. Per farlo è però necessario allineare tutti questi minuscoli bastoncini nella direzione desiderata, una sfida non da poco se si considera che le barre sono lunghe pochi nanometri. Gli approcci esistenti, che creano array allineati di barre quantiche utilizzando uno sfregamento meccanico con un tessuto o un campo elettrico, hanno avuto un successo limitato.

Per questo motivo, gli ingegneri del MIT hanno trovato un metodo alternativo. Depositando le barre quantistiche su delle impalcature fatte di DNA, i ricercatori possono regolare il loro orientamento, un fattore chiave nel determinare la polarizzazione della luce emessa dall'array. Le strutture di DNA vengono poi attaccate a una superficie, dove si incastrano come pezzi di un puzzle.

La scelta di usare il DNA può sembrare strana, ma in realtà si tratta di una molecola altamente stabile e programmabile. È quindi un materiale ideale per la costruzione di strutture minuscole che potrebbero essere utilizzate per una varietà di applicazioni.