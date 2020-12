Realtà virtuale e ipnosi alleviano dolore e ansia durante brevi procedure mediche

La realtà virtuale si sta svelando uno strumento sempre più utile nel campo della medicina e della psicologia: dopo aver scoperto che può essere usato per misurare la vulnerabilità ai fattori di stress in ognuno di noi, ora è stato mostrato che è utile anche per alleviare il dolore e l’ansia ai pazienti sottoposti a brevi procedure mediche.

Lo studio è stato presentato nel corso di Euroanaesthesia, l’incontro annuale della Società Europea di Anestesiologia e Terapia Intensiva (ESAIC), dall'anestesista Dr. E. Kubra Okur Kavak, dal pediatra Dr. Gerlant van Berlaer e dai colleghi dell'Ospedale universitario di Bruxelles.

In cosa consiste questa ricerca? I dottori hanno esaminato se i visori per la realtà virtuale e anche l’ipnosi medica possono essere strumenti validi per ridurre l’utilizzo di farmaci aggiuntivi durante lo svolgimento di procedure mediche di breve durata ma comunque solitamente dolorose, come l’inserimento di un catetere endovenoso o la sutura di ferite. Per farlo hanno chiesto a 104 pazienti di età compresa da 6 e 86 anni, di cui il 47% erano donne, divisi poi in quattro gruppi di età (6-11, 12-17, 18-65 e over-65) e assegnati in modo casuale in altri tre gruppi randomizzate.

Tutti i pazienti hanno ricevuto cure standard per il dolore prima della procedura: il primo gruppo di controllo ha ricevuto ulteriori farmaci standard utilizzati contro il dolore e lo stress come indicato dalla Visual Analog Scale (VAS; soglia 3/10) e ComfortScore (soglia 14/30). Gli altri due gruppi hanno invece ricevuto ipnosi medica o occhiali VR prima e durante la procedura: i visori fornivano distrazioni verbali e visive per il paziente con film animati accompagnati da una voce calmante, così da suggerire sensazioni positive; l’ipnosi, invece, è stata eseguita dall’anestesista e ipnotizzatore certificato Okur Kavak e a essa seguiva una distrazione continua con discorsi per farli sentire in altri posti.

Questi due ultimi metodi oggetto della ricerca sono stati monitorati costantemente durante le procedure secondo modelli statistici, per poi essere valutati da pazienti, genitori e operatori sanitari: indipendentemente dall’età, i punteggi del dolore VAS e del comfort ComfortScore erano simili sia prima che all’inizio della procedura, ma a partire da un minuto dopo l’inizio entrambi si sono ridotti sostanzialmente rispetto ai valori del gruppo di controllo, rimanendo molto al di sotto della soglia sia per il dolore che per lo stress. In particolare, i pazienti nel gruppo VR hanno dichiarato di essere più soddisfatti rispetto agli altri due gruppi.

Gli autori hanno dichiarato: "Fin dall'inizio dell'intervento, l'applicazione dell'ipnosi medica o degli occhiali per realtà virtuale ha ridotto significativamente il dolore e l'ansia nei pazienti sottoposti a procedure mediche. Sono necessari ulteriori studi ma entrambi promettono strumenti extra sicuri per il trattamento farmacologico standard utilizzato. durante queste procedure mediche semplici ma spesso dolorose".

Nel mondo della medicina altre ricerche recenti dell’ETH Zurich hanno portato alla creazione di robot microscopici che potrebbero viaggiare attraverso i vasi sanguigni e galleggiare in un liquido, portando farmaci in luoghi altrimenti estremamente difficili da raggiungere e aiutando i medici in procedure chirurgiche particolarmente complesse.