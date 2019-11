La realtà virtuale e le mucche: secondo i russi 'producono più latte'

Alcuni agricoltori russi stanno testando la realtà virtuale facendo indossare alle proprie mucche degli appositi visori. Stando a chi sta conducendo questi "esperimenti", sembra che i bovini apprezzino la tecnologia, visto che a quanto pare il loro umore migliorerebbe e di conseguenza produrrebbero più latte.

In particolare, stando a quanto riportato da Engadget e da The Moscow Times, sarebbe stata creata un'esperienza virtuale "ad hoc" da far riprodurre ai visori, andando a ricreare un "paesaggio incantato" in perfette condizioni per le mucche. In questo modo, i bovini sembrerebbero credere di trovarsi in posti incantevoli e quindi sarebbero più "contenti". Chiaramente, sono stati realizzati degli appositi visori di grandi dimensioni.

Secondo gli agricoltori russi, l'umore delle mucche coinvolte sarebbe salito e anche la produzione di latte sarebbe aumentata. C'è da dire che si tratta di un "esperimento" piuttosto controverso, visto che non è in realtà possibile stabilire certamente quanto la VR abbia contribuito e inoltre si stanno comunque in un certo senso "ingannando" degli animali.

Tuttavia, gli agricoltori sembrano essere convinti del "progetto", tanto che persino il Ministero dell'Agricoltura russo ne ha parlato sul suo sito ufficiale. Insomma, l'essere umano potrebbe non essere l'unico a trarre giovamento dall'utilizzo della realtà aumentata, anche se al momento i risultati sono ancora da verificare in modo più approfondito.