Il reattore a fusione nucleare più grande al mondo sarà presto avviato

In Giappone, un evento storico ha segnato un passo avanti significativo nel campo dell'energia nucleare: l'inaugurazione del JT-60SA, il più grande reattore sperimentale di fusione nucleare attualmente in funzione al mondo. Questa tecnologia, ancora agli albori, è vista da molti come la risposta alle future esigenze energetiche dell'umanità.

A differenza della fissione, attualmente utilizzata nelle centrali nucleari, la fusione nucleare fonde due nuclei atomici anziché dividerne uno, un processo che promette di essere una fonte di energia sicura, su larga scala e priva di carbonio. Il reattore JT-60SA, situato a Naka, a nord di Tokyo, è un'imponente macchina alta sei piani, dotata di un recipiente a forma di ciambella, progettato per contenere plasma riscaldato fino a 200 milioni di gradi Celsius.

Questo progetto è frutto di una collaborazione tra l'Unione Europea e il Giappone e funge da precursore per il suo "fratello maggiore" in Francia, l'ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) in costruzione. L'obiettivo finale di entrambi i progetti è di indurre i nuclei di idrogeno all'interno a fondersi in un elemento più pesante, l'elio, rilasciando energia sotto forma di luce e calore, e imitando il processo che avviene all'interno del Sole.

Nonostante l'ITER sia in ritardo rispetto al budget e al programma e affronti problemi tecnici significativi, i ricercatori sperano di raggiungere il Santo Graal della tecnologia di fusione nucleare: l'energia netta. Sam Davis, vice capo progetto del JT-60SA, ha affermato che il dispositivo ci avvicinerà all'energia di fusione, essendo il risultato di una collaborazione tra oltre 500 scienziati e ingegneri e più di 70 aziende in Europa e Giappone. Kadri Simson, commissario UE per l'energia, ha definito il JT-60SA "il tokamak più avanzato al mondo".

Il "guadagno netto di energia" è stato raggiunto a dicembre presso il National Ignition Facility del Lawrence Livermore National Laboratory negli Stati Uniti, che utilizza un metodo diverso noto come fusione per confinamento inerziale. A differenza della fissione, la fusione non comporta il rischio di catastrofici incidenti nucleari e produce molto meno rifiuti radioattivi rispetto alle attuali centrali elettriche.