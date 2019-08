Un reattore nucleare per l'avamposto su Marte potrebbe essere pronto per il volo nel 2022

Un nuovo tipo di reattore nucleare, progettato per alimentare gli avamposti sulla Luna e Marte, potrebbe essere pronto per la sua prima prova nello spazio tra pochi anni, hanno affermato i membri del team del progetto.

Un test di volo è il prossimo grande passo per lo sperimentale reattore a fissione Kilopower, che ha effettuato una serie di test a terra critici da novembre 2017 a marzo 2018. Non è ancora in programma alcuna dimostrazione off-Earth, ma Kilopower dovrebbe essere pronto per partire entro il 2022, ha affermato Patrick McClure, responsabile del progetto.

"Penso che potremmo farlo in tre anni ed essere pronti per il volo", ha detto McClure alla fine del mese scorso durante una presentazione con il gruppo di lavoro Future In-Space Operations della NASA.

L'energia nucleare ha alimentato i veicoli spaziali per decenni. Le sonde Voyager 1 e Voyager 2 della NASA, i veicoli spaziali New Horizons e il rover Curiosity, e tanti altri, impiegano generatori termoelettrici a radioisotopi (RTG), che convertono il calore emesso dal decadimento radioattivo del plutonio-238 in elettricità.

Tuttavia, la potenza erogata dai RTG è relativamente bassa. Quello usato da Curiosity e dal futuro rover della NASA, il Mars 2020, generano circa 110 watt di elettricità. Un avamposto su Marte con equipaggio avrà esigenze energetiche considerevolmente più elevate di così: circa 40 chilowatt di energia elettrica costantemente disponibile.

Dopotutto, i pionieri avranno bisogno di elettricità per purificare la loro acqua, generare ossigeno dall'atmosfera marziana dominata dal biossido di carbonio, caricare i loro rover, riscaldare i loro habitat e tanto altro.

Come le centrali nucleari sulla Terra, il reattore a fissione Kilopower utilizza l'uranio 235 per generare calore che viene trasportato ai convertitori Stirling tramite tubi di calore passivi di sodio. Nei test conclusi a marzo 2018, noti come KRUSTY (Kilopower Reactor Using Stirling Technology), McClure ha dichiarato che il reattore ha convertito il 30% del calore di fissione in elettricità (i motori dei rover convertono circa il 7% del calore disponibile).

il reattore Kilopower è progettato per generare almeno 1 chilowatt di energia elettrica (1 kWe). La sua potenza è scalabile fino a circa 10 kWe e può funzionare per circa 15 anni, ha affermato l'uomo. Quindi, quattro reattori Kilopower potrebbero soddisfare le esigenze energetiche degli esploratori della NASA.