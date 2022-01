Questo reattore nucleare produrrà un campo 280.000 volte più forte di quello della Terra

Sentiamo parlare sempre di più di fusione nucleare. Il primo reattore a fusione potrebbe essere completato negli Stati Uniti già nel 2025 e una società britannica spera di generare commercialmente elettricità dalla fusione entro il 2030. Fino a questo giorno, vengono continuamente distrutti nuovi record.

Recentemente vi abbiamo riportato, ad esempio, che il reattore a fusione nucleare EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) della Cina ha mantenuto una temperatura di 70 milioni di gradi Celsius per 1.056 secondi. Ciò ha creato le "basi scientifiche e sperimentali per il funzionamento di un reattore a fusione", secondo quanto affermato dal ricercatore Gong Xianzu.

EAST è destinato a costare alla Cina più di 1 trilione di dollari. L'esperimento, tuttavia, terminerà tra pochi mesi e verrà utilizzato per testare tecnologie per un progetto di fusione ancora più grande: l'International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) - che è attualmente in costruzione a Marsiglia, in Francia.

ITER è una collaborazione di 35 paesi del mondo, tra cui tutti gli stati dell'Unione Europea, il Regno Unito, la Cina, l'India e gli Stati Uniti. L'International Thermonuclear Experimental Reactor ha il magnete più potente del mondo, in grado di produrre un campo 280.000 volte più forte di quello intorno alla Terra.

Il reattore a fusione dovrebbe avviarsi nel 2025 e fornirà alla scienza ancora più risposte.