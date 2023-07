La reazione di Elon Musk al 'Twitter di Zuckerberg': shadow ban per Threads?

In queste ore non si parla d'altro nel mondo Tech: Meta ha lanciato il nuovo social Threads e sono già 30 milioni gli utenti che in un solo giorno hanno iniziato a popolare gli spazi virtuali ideati da Zuckerberg e soci. La sfida a Twitter è tutt'altro che nascosta e sembra che a Musk la situazione non stia andando giù.

Infatti, come d'altronde un buon numero di persone si aspettavano già a partire dal momento del lancio di Threads (visto quanto accaduto in passato su Twitter con Mastodon e non solo), stanno iniziando ad arrivare le prime segnalazioni relative al fatto che il social network dei cinguetti starebbe limitando la visibilità dei tweet legati alla piattaforma concorrente.

Più precisamente, Linus Ekenstam della newsletter Inside My Head ha pubblicato un tweet in tal senso nella giornata del 6 luglio 2023 (già visto oltre 38.000 volte al momento in cui scriviamo). In quest'ultimo si legge: "Twitter sta applicando il shadow ban a tutti i tweet che spingono Threads". Chiaramente non ci sono conferme per il momento, ma il fatto che inizino già a circolare segnalazioni di questo tipo non passa chiaramente inosservato.

In ogni caso, che ci siano di mezzo shadow ban o meno (Twitter non ha un ufficio stampa dall'arrivo di Musk, dunque non c'è nemmeno nessuno a cui chiedere delucidazioni ufficiali), di recente Musk ha attaccato Threads, lasciando intendere che dal suo punto di vista sarebbe un "copia incolla" di Twitter. Inoltre, l'imprenditore ha anche affermato che "è infinitamente preferibile essere attaccati da estranei su Twitter, piuttosto che indulgere nella falsa felicità e nascondere il dolore su Instagram".