La reazione di queste scimmie ai trucchi di magia è davvero bellissima

Nella rivista Current Biology gli scienziati hanno esaminato la reazione di alcune scimmie ai trucchi di magia. Cosa c'entra la magia con le scimmie e con la scienza? La risposta è presto detta: i mammiferi vengono ingannati più facilmente se possiedono pollici opponibili.

Questo perché guardare gli altri svolgere un determinato compito può attivare le stesse regioni del cervello se stessimo svolgendo il compito da soli. Ciò accade all'interno del nostro sistema di neuroni specchio: infatti più abbiamo familiarità con un compito, più il nostro cervello sarà attivato anche se non sta attuando lui quella azione.

Così i maghi possono sfruttare questo effetto della nostra materia grigia per alterare le nostre percezioni. In particolare, lo psicologo comparato Elias Garcia-Pelegrin ha analizzato i neuroni a specchio in alcune scimmie, utilizzando un trucco di magia chiamato "French Drop", che potrete osservare al meglio cliccando qui, dove in poche parole l'illusionista fa comparire la moneta nell'altra mano.

Il pubblico era composto da uistitì, scimmie con un pollice non troppo sviluppato, e da scimmie cappuccine, con un pollice molto più sviluppato. Garcia-Pelegrin ha mostrato il trucco al primo gruppo (utilizzando un dolcetto invece di una moneta) che è stato ingannato dal trucco solo il 6% delle volte; mentre il secondo gruppo il 93% delle volte.

A proposito, ma gli uccelli vengono impressionati dai trucchi di magia?