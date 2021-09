Le reazioni ai messaggi WhatsApp si mostrano: ecco come appariranno nelle chat!

Si torna a parlare delle reazioni ai messaggi WhatsApp, una delle funzionalità più attese del servizio di messaggistica di proprietà di Facebook Inc. attualmente in fase di sviluppo. A poco più di una settimana dalla sua scoperta, ora in rete sono apparsi i primi screenshot che mostrano come verranno visualizzate le reazioni nelle chat.

Grazie ai colleghi di WABetaInfo abbiamo la possibilità di vedere l’immagine in calce a questa notizia, dove sono ben evidenti tre emoji su sette reazioni totali in uno spazio dedicato sotto il messaggio, in basso a destra. Molto probabilmente, le tre emoji visualizzate sono poste inizialmente in ordine di inserimento e, successivamente, ordinate a seconda della quantità di reazioni uguali ricevute. Insomma, esattamente come accade per i Mi Piace, Cuori e Abbracci su Facebook a post e commenti.

Il rapporto di WABetaInfo spiega, inoltre, che le emoji utilizzabili sono tutte quelle disponibili di base su WhatsApp e, soprattutto, che le reazioni non risultano essere anonime: ogni utente partecipante alla chat di gruppo potrà quindi vedere chi ha reagito al messaggio e in che modo. Dallo screenshot si nota anche che le reazioni funzionano nelle chat con account business; dunque, la funzionalità sembra allargata a qualsiasi tipologia di conversazione, privata, di gruppo, business o effimera che sia.

Come spesso accade in questi casi, però, si tratta di una funzionalità ancora in fase di sviluppo e per questo potrebbe ricevere cambiamenti importanti prima del rilascio definitivo.

Sempre a proposito di nuove funzionalità su WhatsApp, la piattaforma sta per ricevere anche le chat singole e di gruppo effimere.