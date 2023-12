Quali reazioni si possono usare su Gmail? Adesso ci sono anche le emoji

Ora che Gmail facilita l'annullamento dalle iscrizioni alle newsletter indesiderate in pochissimi click, il servizio di posta elettronica di Google sembra aver ripreso ad attirare nuovi utenti. Ma lo sapevate che Gmail vi permette di usare le emoji per le reazioni ai messaggi ricevuti dagli altri utenti?

Come spiega una linea guida di Google, da inizio ottobre è possibile rispondere alle email con reazioni tramite emoji. Tale opzione - riporta Big G - è disponibile per tutti gli utenti sia su PC che su smartphone Android, mentre dovrebbe essere in arrivo in futuro anche su iOS. Prima di approfondire la feature, vi ricordiamo che Gmail ha avuto alcuni problemi nelle scorse settimane, che fortunatamente sono appena stati risolti da Google all'inizio di dicembre.

Su PC, per aggiungere una reazione con emoji su Gmail dovrete semplicemente aprire la vostra casella di posta elettronica e cliccare sul messaggio a cui volete rispondere. Fatto ciò, cliccate su "Aggiungi reazione emoji", l'icona a forma di smile presente nella barra della formattazione del testo. Dopo aver cliccato su questo sotto-menu, vi basterà selezionare un'emoji dalla lista, che verrà visualizzata in fondo alla vostra mail sotto forma di reaction.

Su Android, invece, l'inserimento di una reazione con emoji su Gmail prevede di aprire l'app del servizio di Google e, da qui, aprire il messaggio a cui si desidera reagire. Anche in questo caso sarà poi necessario cliccare su "Aggiungi reazione emoji" e selezionare l'emoticon che dovrà essere visualizzata in fondo alla mail. Semplice, no?

In ogni caso, ci sono casi in cui non è possibile reagire alle mail tramite emoji. Per esempio, gli account Google scolastici o aziendali non possono accedere alla feature, mentre nessun profilo (compresi quelli privati) può inviare reazioni a mail che fanno parte di una mailing list o ai messaggi che vengono inviati a 20 o più destinatari diversi. Inoltre, non potrete "spammare" le reaction: infatti, potrete usarne solo 20 per ciascun messaggio di posta elettronica.