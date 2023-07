Ecco le reazioni degli scienziati durante i test della prima bomba atomica della storia

Nelle prime ore del 16 luglio 1945, nel sito di Trinity nel New Mexico, l'umanità assistette alla nascita di una nuova era: l'era atomica. Gli scienziati del Progetto Manhattan, il gruppo di lavoro che sviluppò la prima bomba atomica, si trovarono ad affrontare un evento che avrebbe cambiato per sempre il corso della storia.

Le reazioni degli scienziati all'evento della prima prova dell'atomica furono differenti, ma tutte sottolineano la grandiosità dell'evento.

James Conant, uno scienziato del progetto, si aspettava un lampo di luce relativamente veloce, ma la luce bianca dell'esplosione riempì così tanto il cielo che per un momento pensò che "qualcosa fosse andato storto" e che "il mondo intero fosse andato a fuoco."

Bob Serber, fisico americano che si trovava a 32 chilometri di distanza, scrisse in seguito: "proprio nel momento in cui il mio braccio si stancò e abbassai il vetro degli occhiali per un secondo, la bomba esplose. Fui completamente accecato dal bagliore." Dopo che la vista gli tornò 30 secondi dopo, vide una brillante colonna viola che si innalzava a 6.000 o 9.000 metri. "Potevo sentire il calore sul mio viso a 30 chilometri di distanza."

All'evento erano presenti anche Frank e Robert Oppenheimer, quest'ultimo il direttore del Progetto Manhattan, che non si aspettavano che il calore dal lampo fosse quasi così intenso. In pochi momenti, il tuono dell'esplosione rimbalzò avanti e indietro sulle montagne lontane. E fu proprio in questo contesto che Robert disse: "Sono divento Morte, distruttore di mondi".