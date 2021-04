Recensione Powerbank Solare Fiera Elettronica: il best buy dei best buy!

Il vostro sogno è sempre stato quello di caricare lo smartphone mediante energia solare? Volete staccarvi una volta per tutte dalle prese di corrente? La soluzione arriva direttamente dai lussuosi banchi di vendita delle più popolari Fiere dell'Elettronica italiane. Signore e signori, ecco a voi il powerbank solare.

Dotato di una cover gommosa in sgargiante colorazione verde che protegge (ma non troppo) dagli urti, questo dispositivo è in grado sia di caricare il vostro dispositivo, mediante una porta microUSB, che di fare da torcia, in caso di evenienza. Questo grazie a una batteria interna da 12000 mAh, che si può caricare mediante una delle due porte USB 2.0 oppure attraverso l'iconico pannello solare posto anteriormente.

La comodità d'uso non ha eguali: è necessario inclinare correttamente il powerbank affinché "assorba" l'energia necessaria a caricare il vostro smartphone. Non mancano 5 LED anteriori e un pulsante d'accensione, utili per comprendere la carica residua. Una piccola chicca risiede inoltre nell'apertura superiore, che consente di infilare uno spago in modo da trasportare in modo più comodo il powerbank.

Per quel che concerne la ricarica, basta lasciare il dispositivo a stretto contatto con la luce solare per una giornata e vedrete che la prima tacca inizierà a lampeggiare, segno inequivocabile del fatto che potrete caricare lo smartphone, mediante microUSB, più o meno dell'1%.

Nel caso sbagliaste l'inclinazione o la luce solare decida di venire meno, potreste pensare di accendere una lampada e rivolgerla verso il pannello solare oppure acquistare un blocco di 100 prodotti, in modo da arrivare al 100% in una giornata.

Il prezzo si aggira più o meno sui 30 euro, ma potreste pensare di risparmiare utilizzando il codice sconto TRATTATIVABANCARELLA, indicandolo al personale qualificato della Fiera coinvolta, sempre che ne troviate una.

In ogni caso, per maggiori informazioni relative alla disponibilità in Italia del prodotto, alla lista delle Fiere che accettano il succitato codice sconto e al nostro voto, potete fare riferimento al sito Web ufficiale.

Nel caso, ve lo stiate chiedendo, sì, Forky approva. Se, invece, non avete capito nulla, fareste bene a dare un'occhiata al giorno di pubblicazione di questa "recensione".