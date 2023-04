Recensione in (quasi) un minuto della NVIDIA RTX 4070 Founders Edition

Ebbene sì, finalmente è arrivato il momento della RTX 4070: siamo stati in sua compagnia già per qualche giorno e siamo pronti a parlarvene, ma se volete sapere cosa ne pensiamo in poche parole siete nel posto giusto.

In calce a questa notizia troverete la nostra recensione in un minuto (o forse no?), in cui vi riassumiamo i punti salienti e la nostra opinione sulla scheda.

Chiaramente potrete fare affidamento anche sulla nostra recensione completa della RTX 4070, una scheda video che ci ha convinti e che probabilmente non poteva essere migliore di così, in virtù dell'obiettivo principale dell'architettura di nuova generazione, ovvero l'efficienza.

Lei ha 5888 Core CUDA, 12 GB di memoria GDDR6X su bus a 192-bit e, naturalmente, vanta una compatibilità piena con il DLSS3, che consente di migliorare in maniera esponenziale il framerate generando fotogrammi aggiuntivi grazie ai potenti Tensor Core di nuova generazione.

Confermato anche il prezzo della RTX 4070, scheda video che NVIDIA propone a 599 dollari e che in Europa si tradurranno in 669 euro una volta disponibile all'acquisto.

Ci saranno anche versioni custom che cercheranno di ricalcare lo stesso punto prezzo, ma ci sarà probabilmente spazio anche per soluzioni avanzate che si discosteranno da questo pricing, come da tradizione.