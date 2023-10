Recensioni false: Amazon, Booking, Expedia, Tripadvisor e Trustpilot uniscono le forze

La piaga delle recensioni false sulle piattaforme di vendita continua ad interessare migliaia di prodotti e trarre in inganno moltissimi utenti. Per tale motivo Amazon, Booking, Expedia, Glassador, Tripadvisor e Trust hanno annunciato oggi di aver unito le forze per dare il via alla prima Coalizione per le review autentiche a livello mondiale.

Si tratta di una collaborazione che vuole garantire ai consumatori di tutto il mondo l’accesso a recensioni affidabili. Le società che rientrano in tale coalizione definiranno le migliori pratiche per la gestione delle recensioni e condivideranno tra di essi le migliori pratiche per rilevare le recensioni false allo scopo di bloccarle.

Nella fattispecie, sono stati posti i seguenti obiettivi:

Allineamento dell’industria . Sviluppo di standard e definizioni comuni condivisibili da soggetti operanti in settori trasversali in merito a ciò che costituisce una recensione falsa e ad altre denominazioni e misure di moderazione dei contenuti.

. Sviluppo di standard e definizioni comuni condivisibili da soggetti operanti in settori trasversali in merito a ciò che costituisce una recensione falsa e ad altre denominazioni e misure di moderazione dei contenuti. Condivisione di best practice . Definizione di best practice per la gestione delle recensioni online e condivisione di informazioni sul processo di moderazione dei contenuti e sui metodi di rilevamento delle recensioni false.

. Definizione di best practice per la gestione delle recensioni online e condivisione di informazioni sul processo di moderazione dei contenuti e sui metodi di rilevamento delle recensioni false. Condivisione di informazioni. Condivisione delle informazioni relative alle attività dei soggetti fraudolenti, come le aziende che vendono recensioni false alle imprese che cercano di migliorare la propria reputazione in modo sleale e improprio.

Condivisione delle informazioni relative alle attività dei soggetti fraudolenti, come le aziende che vendono recensioni false alle imprese che cercano di migliorare la propria reputazione in modo sleale e improprio. Comunicazione. Collaborazione con istituzioni pubbliche e esponenti del mondo accademico per promuovere i vantaggi che i consumatori traggono dai contenuti delle recensioni e supportare gli sforzi dell’industria volti a contrastare la pubblicazione di recensioni false.

"Le recensioni dei clienti sono una parte importante dell'esperienza di acquisto e l'obiettivo di questa Coalizione è garantire che ogni recensione rifletta le reali esperienze dei clienti", ha dichiarato Dharmesh Mehta, Vicepresidente Amazon Worldwide Selling Partner Services. "Amazon sta combattendo in prima persona i broker di recensioni false per proteggere i nostri clienti e i nostri partner di vendita, ma questi truffatori costituiscono un problema globale, che interessa diversi settori industriali. Attraverso una maggiore collaborazione intersettoriale e la condivisione di informazioni sulle tattiche dei truffatori e sul loro modo di operare, possiamo bloccare in modo più efficace le attività di recensioni fraudolente, dissuadere altri malfattori dal tentare di aggirare i nostri sistemi e proteggere un maggior numero di consumatori".



Lo scorso anno, Amazon aveva presentato in Italia la prima denuncia penale per le recensioni false.