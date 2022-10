Recensioni false su Amazon: presentata in Italia la prima denuncia penale

Amazon continua la sua lotta contro le recensioni false e contro i broker che vendono pacchetti di fake review. Il colosso di Seattle, nella fattispecie, ha presentato in Italia la prima denuncia penale a livello europeo, e la sua prima causa civile in Spagna.

La denuncia penale presentata in Italia rappresenta la prima a livello europeo, e prende di mira uno dei principali broker che vendono recensioni false. Appena identificato, avrebbe creato una rete di persone disposte a comprare prodotti su Amazon ed a pubblicare recensioni a cinque stelle in cambio di un rimborso completo sui prodotti.

“Assicurare questi malfattori alla giustizia attraverso azioni legali e denunce penali è una tra le tante iniziative importanti con cui proteggiamo i clienti affinchè possano fare acquisti in tutta tranquillità”, ha dichiarato Dharmesh Mehta, Vice President of Selling Partner Services di Amazon. “Oltre a continuare a innovare i nostri sistemi di rilevamento e prevenzione delle recensioni false nel nostro store, Amazon continuerà in modo implacabile a individuare i malfattori che alimentano questo mercato e ad agire contro di essi. Non c’è posto per le recensioni false su Amazon o altrove nel settore”.

I due procedimenti, insieme ad altre 10 nuove azioni legali recentemente avviate negli Stati Uniti, mirano ad individuare e bloccare gli operatori che gestiscono più di 11mila siti web e gruppi social che alimentano il mercato delle false recensioni su Amazon.

Lo scorso anno, un data breach aveva svelato una mega truffa ai danni di Amazon con protagoniste proprio le recensioni false.