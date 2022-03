Recensioni su Google Maps per aggirare la censura in Russia: l'iniziativa spopola

In queste ore in cui il conflitto in Ucraina registra una nuova escalation, a seguito dei bombardamenti da parte dell’esercito russo, in Russia sono andate inscena una serie di manifestazioni anti-Putin che hanno visto l’arresto di centinaia di persone. Un gruppo di attivisti però ha trovato un nuovo sistema per aggirare la censura del governo.

Protagonista di questa iniziativa è Google Maps, ancora una volta. Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, Maps ha rivelato l’invasione dell’Ucraina in anticipo rispetto all’annuncio ufficiale di Vladimir Putin, ed ora viene usato in Russia per diffondere informazioni su ciò che sta accadendo nella vicina Ucraina.

Il manifesto dell’iniziativa è molto semplice: ciò che bisogna fare è aprire la pagina di un qualsiasi ristorante russo e quindi scrivere una recensione, includendo però notizie sui bombardamenti nel paese europeo. “ Vai su Google Maps, vai in Russia, trova un ristorante o un’attività e scrivi una recensione. Quando scrivi una recensione, spiega cosa sta succedendo in Ucraina” si legge in un post pubblicato sui social per invitare più persone possibili a partecipare a questa mobilitazione.

Nella giornata di ieri anche Anonymous si è scagliata contro i siti d’informazione della Russia, con un messaggio in cui ha invitato i cittadini ad agire e fermare la guerra.