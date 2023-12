I recenti problemi di Gmail? Google ha appena ufficializzato la causa

Vi ricordate dei recenti problemi di ritardo nell'invio delle mail su Gmail, avvenuti a fine novembre 2023? Ebbene, adesso Google ha finalmente ufficializzato la causa dietro a questa tipologia di disservizio.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nella giornata del 7 dicembre 2023 sono state pubblicate sulla Dashboard dello stato di Google Workspace delle indicazioni in merito a quanto accaduto in quel contesto. La società di Mountain View spiega dunque che si è verificato "un modello atipico di traffico e-mail".

Più precisamente, in questo contesto si legge: "Google dispone di un sistema di elaborazione dei messaggi responsabile della consegna, del monitoraggio, dell'accodamento e della ricezione dei messaggi e-mail. La causa principale di entrambi i disservizi è stata un modello atipico di traffico e-mail, che ha comportato un elevato utilizzo delle risorse nel sistema e ritardi nella consegna delle e-mail".

Per questo motivo, BigG ha spiegato di aver intenzione di "implementare meccanismi di limite di velocità nei sistemi". Insomma, a distanza di una settimana dal problema, Google ha indicato qual è stata la causa dell'invio in ritardo delle e-mail verificatosi nella giornata del 30 novembre 2023. In ogni caso, sembra che alla fine la società di Mountain View sia riuscita a comprendere la problematica e stia cercando di fare in modo che questo non torni a verificarsi in futuro.