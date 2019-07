Recenti studi hanno dimostrato che la memoria degli umani e degli scimpanzé non è diversa

Vari studi hanno dimostrato l’eccellente capacità degli scimpanzé nel memorizzare forme e segni tanto da poter anche “dialogare” con loro. Tuttavia una nuova ricerca mette in luce quanto spiccata possa essere la loro memoria di lavoro.

La memoria di lavoro è un sistema cognitivo con una capacità limitata nella memorizzazione temporanea delle informazioni utilizzate mentre si compie un lavoro.

Per studiare questo particolare tipo di memoria è stato eseguito un esperimento tanto semplice quanto geniale. I ricercatori hanno messo gli scimpanzé davanti ad una grata in modo che osservassero come gli operatori inserivano il cibo all’interno di piccole scatolette, tutte diverse per forma e colore.

La difficoltà, da parte dell’animale, era proprio questa: cercare le scatolette con la forma giusta all’interno delle quali vi si trovava il premio ovvero il cibo.

L’animale sceglieva un contenitore per volta e, se all’interno vi era il cibo, questo veniva dato allo scimpanzé. A questo punto le scatoline venivano coperte per quindici secondi.

Per recuperare tutto il cibo all’interno dei contenitori l’animale doveva ricordare esattamente quali di questi contenessero l’alimento e quali invece no. Doveva quindi memorizzare in quale scatola aveva già cercato e in quale ancora no.

Dopo i primi tentativi la difficoltà venne aumentata in base alla “bravura” del soggetto. La difficoltà veniva aumentata tramite un incremento del numero di scatolette e, quando l’animale era particolarmente dotato, le scatolette venivano risistemate in modo casuale dopo ogni scelta.

La ricerca ha dimostrato una certa somiglianza tra la memoria di lavoro dell’animale e quella dell’uomo. Lo scimpanzé più dotato è riuscito a recuperare per sette volte il cibo all’interno delle scatolette senza sbagliare.

La memoria lavorativa umana tende a peggiorare quando si eseguono due compiti in parallelo e la ricerca ha dimostrato che anche per gli scimpanzé vale la stessa cosa.

Lo studio sembra dimostrare come sia scimpanzé che umani possiedano una capacità di memoria di lavoro in grado di tenere traccia di una serie di eventi precedenti, facendo riaffiorare questi frammenti di ricordi esattamente quando servono.