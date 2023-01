La recessione colpisce anche Tim Cook: il CEO di Apple si taglia lo stipendio del 40%

I venti di recessione e crisi economica globale colpiscono anche lo stipendio dell’amministratore delegato di Apple Tim Cook, che nel 2023 subirà (sotto sua richiesta) un taglio importante del compenso.

A svelarlo è un documento presentato dalla Mela presso la Securities and Exchange Commission, in cui si legge che l’obiettivo di compensazione totale di Cook per il 2023 sarà di 49 milioni di Dollari, il 40% in meno rispetto a quanto ricevuto nel 2022. Il CEO di Apple inoltre riceverà anche più retribuzioni legate alle performance del titolo in borsa rispetto agli anni precedenti.

Come riportato dall’Insider, il taglio volontario dello stipendio da parte degli amministratori è solitamente sintomo di problemi societari. La scelta di Cook però non rientra in questo caso in quanto la decisione è stata presa dopo gli enormi pacchetti salariali che gli sono stati riconosciuti negli anni passati e che hanno suscitato non poche polemiche tra gli azionisti Apple.

Probabile che la decisione sia stata presa anche per non pesare molto sul bilancio societario: sulla scia di quanto fatto da altre compagnie tech, anche Apple ha iniziato a tagliare posti di lavoro a causa dell’inflazione.

Nel documento presentato alla SEC, gli azionisti avevano espresso “preoccupazione per l’importo del compenso totale del signor Cook a causa delle dimensioni dei suoi premi azionari per il 2021 e il 2022”, ed avevano espresso “preferenza per una percentuale più alta del premio azionario del signor Cook basato sulla performance”.

In vista dell’assemblea annuale degli azionisti Apple, in programma il 10 Marzo 2023, Tim Cook ha inviato una lettera in cui ha riflettuto sull’anno passato. In uno stralcio ottenuto da MacRumors si legge quanto segue: “le sfide globali che ci attendono tutti oggi - dall’inflazione, alla guerra nell’Europa orientale, agli impatti duraturi della pandemia - rendono questo un momento per un’azione deliberata e ponderata. Ma non è il momento di smettere di guardare al futuro. Abbiamo sempre gestito Apple con una visione a lungo termine e continueremo ad investire nell’innovazione, nelle persone e nella differenza positiva che possiamo fare nel mondo. Oggi disponiamo della gamma di prodotti e servizi più solida che abbiamo mai avuto e la nostra tecnologia è disponibile in varie forme. Le nostre ultime innovazioni stanno aiutando molte persone a dare sfogo alla loro creatività, entrare in contatto con i propri cari, trovare divertimento e gioia e vivere vite più sicure e più sane.”