E' record: il più antico negozio di tatuaggi al mondo è ancora in attività

L'insegna in legno fissata sopra il negozio recita: "Razzouk Tattoo, Tattoo With Heritage Since 1300". Si, avete capito bene, da più di 720 anni e 27 generazioni, la famiglia di Wassim Razzouk porta avanti l'antica arte del tatuaggio.

Com’è lecito aspettarsi, nonostante sia importante pensarci due volte prima di rimuovere un tatuaggio, i clienti oggi aspettano in lunghe file per ore, solo per ricevere un tatuaggio dalla più antica famiglia di tatuatori del mondo.

Il tutto è (ovviamente) certificato dal Guinness World Records del 2022 incorniciato ed esposto con orgoglio nell'affollato studio di tatuaggi di Razzouk, situato nella Città Vecchia di Gerusalemme. Ma com’è nata questa incredibile passione secolare?

Secondo il sito web dell'azienda stessa, la famiglia Razzouk lasciò l'Egitto 500 anni fa per un pellegrinaggio in Terra Santa e vi rimase per affari. Gli antenati erano cristiani copti, ovvero una comunità presente in Egitto. I tatuaggi erano comuni nella loro tradizione, spesso sotto forma di croce copta che testimoniava in maniera permanente la loro fede. È così che iniziò la tradizione del tatuaggio della famiglia Razzouk nel 1300: tatuando altri copti.

Con il tempo, molti pellegrini in viaggio verso la Terra Santa desideravano ricevere un tatuaggio permanente, per sottolineare l'importanza del loro pellegrinaggio prima di tornare a casa.

A testimonianza dell’autenticità del negozio, a differenza degli stencil disegnati a mano popolari nei tatuaggi negli Stati Uniti, Razzouk utilizza spesso i blocchi di legno intagliati a mano che appartengono alla sua famiglia da generazioni. I blocchi di legno vengono premuti contro la pelle di una persona e vengono adoperati come guida per molti disegni di tatuaggi tradizionali.

Alcuni dei disegni di tatuaggi in legno più popolari, come la croce di Gerusalemme, risalgono alla Prima Crociata nel 1096. Una teca di vetro nel negozio mostra dozzine di blocchi di legno tra cui i clienti possono scegliere.

Il negozio di tatuaggi si è evoluto nel corso dei secoli, incorporando metodi e strumenti più moderni per integrare la tradizionale arte del tatuaggio con xilografie. Nel 2022, Razzouk ha aperto un nuovo salone a Gerusalemme ovest, rivolgendosi principalmente alla gente del posto che desidera degli stili decisamente più moderni e talvolta ispirati al cinema e alla cultura pop, separata dall'altra sede che serve principalmente i pellegrini che desiderano commemorare la loro esperienza.

Razzouk aveva 33 anni quando apprese l'arte nel 2007. Gli è stata insegnata da suo padre, che a sua volta l’ha imparata da suo padre, Yaqoub. Il nonno di Razzouk è stato inoltre il primo tatuatore in Israele a utilizzare una macchinetta elettrica per tatuaggi, alimentata da una batteria per auto.

Sebbene non si tratti di un tatuaggio d’oro sulle cellule, oggi l'eredità della famiglia continua mentre Razzouk insegna ai suoi due figli, Nizar e Anton, con la speranza che possa ancora tramandarsi per secoli.