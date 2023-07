Il record del giorno più caldo della storia è stato battuto in meno di 24 ore

Ieri vi abbiamo riportato che lunedì 3 luglio 2023 è stato il giorno più caldo della storia conosciuta, ma in meno di 24 ore il record è stato battuto! Adesso è martedì 4 luglio 2023 ad essere il giorno più caldo della storia. La temperatura media giornaliera sulla superficie terrestre ha raggiunto 17,18 gradi Celsius.

I dati sono stati individuati da un'organizzazione collegata alla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti. Per farvi capire, la temperatura media globale ha raggiunto i 17 gradi Celsius per la prima volta lunedì, secondo i dati dei National Centers for Environmental Prediction della NOAA, superando il precedente record giornaliero di 16,92 gradi Celsius risalente al 24 luglio 2022.

È vero che il record riportato deve ancora essere confermato da altre misurazioni, ma potrebbe essere nuovamente superato con l'inizio dell'estate nell'emisfero settentrionale. Nel frattempo, l'unità di monitoraggio del clima dell'UE, Copernicus, ha confermato in una dichiarazione all'AFP mercoledì che lunedì era stato il giorno più caldo nel suo dataset risalente al 1940.

Gli esperti in questione non hanno ancora potuto confermare i dati per martedì, ma non è un dato che ci lascia senza parole perché sappiamo molto bene che la temperatura media globale di solito continua a salire fino alla fine di luglio o all'inizio di agosto. Quindi sì: dobbiamo aspettarci che questo primato sarà nuovamente battuto nei prossimi giorni.

Continuate a seguirci, quindi, per essere aggiornati sulle (disastrose) condizioni della temperature globale.