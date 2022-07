Record di calore nel Regno Unito con la notte e il giorno più caldi della storia

Se il Regno Unito è famoso in tutto il mondo per il suo clima nuvoloso e piovoso, dovete riconsiderare le vostre idee perché, ultimamente, nell'isola c'è così tanto caldo che ha addirittura costretto i funzionari di una base militare a trasferire gli arei perché l'asfalto si stava squagliando.

Recentemente il Regno Unito ha appena vissuto la notte più calda mai registrata (lunedì di questa settimana), ma anche il giorno più caldo mai registrato nella storia (questa volta martedì), secondo quanto hanno dichiarato diversi organi di stampa e il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Paese.

In particolare martedì le temperature sono salite oltre i 40 °C, così alte da annientare il primato precedente nel 2019 dei 38 °C. Inizialmente il record è stato stabilito da Heathrow con i suoi 40 °C all'inizio della giornata, ma è stato superato dai 40.2 °C osservati a Coningsby, nel Lincolnshire, poche ore dopo.

In questo luogo c'è talmente tanto caldo che i funzionari hanno dovuto ricoprire di alluminio un ponte storico per pausa che venisse danneggiato dal sole. Nel frattempo, anche di notte il precedente massimo per la temperatura minima giornaliera di 23 °C nel 1990 è stato superato dai 25,8 °C degli ultimi giorni.

"Non mi sarei mai aspettato di vedere qualcosa del genere durante la mia carriera", ha dichiarato stupito Stephen Belcher, il capo scienziato del Met Office. "[Queste temperature nel Regno Unito] sono praticamente impossibili."