Record per Christina Koch: è la donna che ha passato più tempo in una missione spaziale

Christina Koch, protagonista della passeggiata spaziale al femminile, ha stabilito un nuovo primato per il tempo trascorso nello spazio e ha ancora sei settimane da percorrere prima di tornare sulla Terra.

L'astronauta, infatti, ha superato il record per la singola missione spaziale più lunga di una donna, precedentemente stabilito dall'astronauta della NASA Peggy Whitson nel 2017. "Avere l'opportunità di rimanere qui per così tanto tempo è davvero un onore", afferma Koch durante una serie di interviste. La donna è stata trasportata all'interno della Stazione Spaziale Internazionale il 14 marzo e, almeno inizialmente, la sua missione doveva durare solo sei mesi.

Tuttavia, la missione della donna è stata poi prolungata fino al 6 febbraio 2020. "È una cosa meravigliosa per la scienza. Vediamo un altro aspetto di come il corpo umano sia influenzato dalla microgravità a lungo termine. Questo è davvero importante per i nostri futuri piani di volo spaziale, andando avanti verso la luna e Marte", continua Koch durante l'intervista. Una volta tornata sulla Terra, Christina avrà compiuto 328 giorni nello spazio, solo 12 giorni in meno del più lungo volo spaziale da parte di un astronauta della NASA, 340 giorni, da parte di Scott Kelly.

L'astronauta spera che la sua impresa aiuti ad ispirare le generazioni future. "Mi motiva anche, perché in quei giorni difficili ricordo a me stessa che 'sai, non è mai stato fatto prima, ha senso che sia difficile'." Nonostante sia stata spodestata, Whitson continua ad avere il primato per il tempo più lungo passato nello spazio da un astronauta americano e da una donna: 665 giorni registrati in tre missioni.

Il record mondiale per la singola missione più lunga è detenuto dal cosmonauta Valery Polyakov, che ha trascorso 438 giorni consecutivi a bordo dell'ex stazione spaziale russa Mir dal gennaio 1994 al marzo 1995. Il cosmonauta Gennady Padalka, invece, detiene il record mondiale per il tempo più cumulativo nello spazio: 878 giorni nel corso di cinque missioni.

"La mia più grande speranza per [questo] record è che venga superato di nuovo il più presto possibile, perché ciò significa che stiamo continuando ad oltrepassare quei confini", afferma infine Koch.