Record cosmico: scoperto un Giove caldo con l'orbita più breve intorno alla sua stella

Abbiamo un nuovo candidato per i "Guinness Universal Record", NGTS-10b. Un gioviano caldo (o Giove caldo) che si trova a ben 1.060 anni luce di distanza dalla Terra e completa un'intera orbita intorno la sua stella in sole 18.4 ore.

Il pianeta ha - quasi - raggiunto il limite massimo di vicinanza con la sua stella, prima di essere distrutto dall'attrazione gravitazionale (questa distanza minima viene chiamata in gergo limite di Roche). Tra 38 milioni di anni infatti, il pianeta non esisterà più.

Questi mondi infernali (scoperti quattro recentemente) sono giganti gassosi come Giove, ma che orbitano molto vicino alle loro stelle. Come già detto, la cosa che rende particolarmente interessante NGTS-10b è la distanza ravvicinata con il suo astro madre. Prima d'ora, solo sei gioviani caldi erano conosciuti per avere un periodo orbitale del genere: WASP-18b (22.6 ore), WASP-19b (18.9 ore), WASP-43b (19.5 ore) , WASP-103b (22.2 ore), HATS-18b (20.1 ore) e KELT-16b (23.3 ore).

NGTS-10b è il settimo, ed ha il periodo orbitale più breve di tutti (il pianeta è 1.2 volte più grande di Giove e con una massa due volte superiore). La scoperta è avvenuta grazie al Next-Generation Transit Survey, che tra il 21 settembre 2015 e il 14 maggio 2016 ha osservato la stella NGTS-10 per 237 notti.

Aspettiamo a festeggiare però, la distanza (di 1.060 anni luce) è stata calcolata sulla base dei dati di Gaia, la mappa tridimensionale più accurata della Via Lattea. Nonostante la precisione, potrebbe esserci un margine d'errore. Se la distanza non fosse corretta, i dati relativi a massa e dimensione andrebbero rivisti. Tale problema può essere risolto studiando la prossima versione dei dati di Gaia.



Lasciamo ai posteri l'ardua sentenza.