È record! Ecco a voi la più grande covata mai documentata: 96 uova

Avete paura ad avere un figlio? Due? Immaginate cosa possa aver pensato questo pitone quando ha depositato addirittura 96 uova! Dopo aver visto la storia del pitone tossicodipendente, scopriamo insieme la covata più grande del mondo.

"A nostra conoscenza, questa è la covata più grande mai documentata per un pitone birmano in libertà. Solitamente per questa specie ce ne sono circa la metà", ha affermato Amy Yackel Adams, del team US Geological Survey responsabile del monitoraggio della nuova madre pitone.

Questa curiosa storia ci arriva dalla Florida, in particolare dalla Big Cypress National Preserve, che confina con le Everglades. Lo studio definitivo è invece stato pubblicato sulla rivista "Reptiles and Amphibians". Nonostante i 5 metri di lunghezza lo avvicinino al più grande pitone mai registrato nell'area, stiamo parlando di una specie che non viene considerata una minaccia per l'uomo, dal momento che non sono velenosi e per lo più ci evitano.

Questo specifico pitone ha attirato per la prima volta l'attenzione del team il 23 maggio 2022, dopo aver deposto quella che sembrava essere una covata di uova insolitamente grande. Ma a causa del modo in cui i pitoni incubano la loro prole, è stato solo quando le uova si sono avvicinate alla schiusa che sono stati in grado di ottenere un vero conteggio.

"Si avvolgono strettamente attorno alle uova e cercano di produrre calore per mantenere le uova a una certa temperatura", ha spiegato Yackel Adams. "Poi si allontanano quando le uova sono vicine alla schiusa."

Risulta però da sottolineare come delle 96 uova iniziali, solo 83 si sono schiuse come ha riferito il team, mentre le restanti 13 sembrano non essere vitali. Alcune tra loro erano infatti più piccole e deformi rispetto ai loro "fratelli di successo". Le uova schiuse avevano inoltre una lunghezza media di circa 7,7 centimetri, mentre quelle non vitali variavano fino ad un massimo di 5,5 centimetri.

Bisogna infine ricordare come i pitoni birmani che possono arrivare a pesare 97kg, come suggerisce il nome, non siano originari dell'area. Sono tecnicamente classificati come specie invasive, ma sin dagli anni '70 la popolazione è cresciuta costantemente.