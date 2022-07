Record entanglement quantistico: nuovo passo verso l'internet quantistico

Mentre i supercomputer raggiungono nuovi record, scienziati e ingegneri si stanno spremendo le meningi per far fare un salto in più all'informatica attuale. Ma la strada per raggiungere l'informatica quantistica è ancora incerta e ricca di ostacoli, ma intanto è stato fatto un passo in avanti importante per quanto riguarda la rete.

Al LMU (Ludwig Maximilian University) è stato raggiunto un nuovo record riguardante un entanglement quantistico. Tramite un cavo di fibra ottica, sono stati connessi con successo due atomi di rubidio che erano distanti tra loro 33 chilometri. Il successo in questo processo porta a passi in avanti verso la realizzazione di un internet quantistico. Questo garantirebbe infatti un trasferimento di informazioni pressoché immediato tra i vari nodi che compongono la rete.

Tramite Nature, gli autori dello studio descrivono di come abbiano posizionato questi due atomi di rubidio in due zone diverse del campus, a una distanza di 700 metri tra loro, collegandoli con un cavo di fibra ottica lunga per l'appunto 33 chilometri e creando un entanglement sparando alcuni fotoni. Una volta collegati, i due atomi hanno avuto il potenziale di agire come una "memoria quantistica" per un network di comunicazioni più esteso. Avendo ottenuto questo processo tramite un cavo di fibra ottica, significa che questa tecnologia è facilmente applicabile alle strutture odierne.

"Il significato del nostro esperimento è che abbiamo collegato due particelle stazionarie - ovvero, atomi che funzionano come memoria quantistica. Questo è molto più difficile del collegare fotoni, ma apre molte più possibilità d'applicazione", afferma l'autore Tim van Leent, che poi è affiancato dal co autore Harald Weinfurter che spiega che "l'esperimento è un passo importante nel percorso dell'internet quantistico basato su un'infrastruttura di fibra ottica già esistente".

Intanto in Italia si fanno passi avanti col PNRR per la banda ultralarga.