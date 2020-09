Record europeo per il 5G di TIM: superati i 4 gigabit al secondo!

E' record europeo per il 5G di TIM. L'operatore telefonico ha annunciato di aver realizzato una connessione ad internet in grado di superare in maniera stabile i 4 Gigabit al secondo in downlink, con le frequenze milimetriche mmWave a 26Ghz.

Nella nota diffusa, TIM sottolinea che questo primato è stato possibile grazie alla collaborazione con Ericsson e Qualcomm, e doppia il precedente record di 2 Gigabit al secondo che aveva raggiunto a gennaio.

Secondo quanto affermato, il record è stato raggiunto da un dispositivo Qualcomm usando la piattaforma Snapdragon X55 Modem-RF con antenna QTM525 mmWave e delle soluzioni targate Ericsson.

“Questo significativo risultato conferma la capacità di innovazione di Tim grazie all’infrastruttura di rete all’avanguardia, in grado di abilitare la trasformazione digitale del Paese. Le frequenze millimetriche oltre a raggiungere velocità elevatissime forniscono grandi capacità di rete grazie all’ampia disponibilità di banda” si legge nella nota in cui TIM ha voluto sottolineare che questi record sono importanti in quanto rinnovano la possibilità di sviluppare servizi 5G Fixed Wireless Access con velocità Gigabit Fwa anche nelle aree che non sono raggiunte dalla connettività ultrabroadband. Proprio qualche giorno fa abbiamo riportato la notizia relativa all'estensione della copertura in fibra ottica di TIM a 500 altri comuni italiani.