Record incredibile per Chang'e 4: completati 10 giorni lunari sul lato oscuro della Luna

La missione cinese Chang'e 4 continua a collezionare incredibili record e nuove scoperte sul lato oscuro della Luna. Dall'allunaggio del 3 gennaio 2019, il veicolo spaziale Yutu 2 ha completato ben 10 giorni lunari di attività dall'altra parte del nostro satellite.

Durante la notte lunare, che dura circa due settimane, le temperature possono scendere fino a -190 gradi Celsius, minacciando ogni volta la salute del veicolo spaziale. Per questo, quando "cala l'oscurità", sia il lander Chang'e 4 che il rover Yutu 2 entrano in uno stato dormiente.

In questo modo i due veicoli spaziali sono riusciti a sopravvivere alle inospitali condizioni del nostro satellite. Il decimo giorno è iniziato il 22-23 settembre e, una volta sveglio, Yutu 2 ha percorso solo 5.1 metri, la distanza più breve mai coperta in un solo giorno.

Dal suo arrivo, il rover ha percorso un totale di 289 metri (niente male per un veicolo progettato per durare solo tre mesi). La Cina non ha mai pubblicato mappe regolari del percorso di Yutu 2, ma in calce all'articolo è possibile osservare una ricostruzione condotta da Philip Stooke, un cartografo del Center for Planetary Science and Exploration della Western University.

Chang'e 4 è stata la prima missione robotica ad atterrare sul lato nascosto della Luna, e da allora continua a raccogliere un gran numero di dati (oltre alla scoperta di uno strano materiale vetroso creato, molto probabilmente, da impatti meteoritici).

Il prossimo risveglio del rover è impostato per il 22 ottobre; teniamo le dita incrociate.